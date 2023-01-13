محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست في نهاية العام الماضي عقودا استشارية على شركات عالمية بقيمة 738 مليون دولار، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية، موضحة أن العقود تغطي كلا من خدمات الهندسة والتصميمات الأولية، وتقديم الاستشارات في إدارة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لمشروعات شركة نفط الكويت.



وقد تمت ترسية العقود على 3 شركات دولية وحددت الشركة إطارها الزمني بـ 5 سنوات، وقد تجاوزت قيمة العقد الواحد 200 مليون دولار. وفي التفاصيل قالت المجلة ان الشركات الفائزة بالعقود وقيمتها كانت على النحو التالي:



٭ شركة كيه بي ار الأميركية: 69.6 مليون دينار (227 مليون دولار).



٭ شركة وورلي الأسترالية: 77.9 مليون دينار (254 مليون دولار).



٭ شركة تكنيب الفرنسية: 78.9 مليون دينار (257.3 مليون دولار).



تجدر الإشارة الى ان شركة وود غروب البريطانية قدمت هي الأخرى عرضا في الجولة الأخيرة من مرحلة تقديم العطاءات بلغت قيمته 81.2 مليون دينار (264.8 مليون دولار)، لكنها لم تفز بأي عقد.



وبعد ترسية العقد على شركته، قال الرئيس التنفيذي لشركة وورلي، كريس أشتون: «ان هذه الاتفاقية الخاصة بإدارة واستشارات المشاريع وغيرها من الخدمات تعزز علاقتنا طويلة الأمد مع شركة نفط الكويت، حيث نتطلع إلى مواصلة دعم شركة نفط الكويت في استراتيجية النمو وأهداف الاستدامة».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية تشارلز سيسوت: «سعداء بالثقة المستمرة التي أولتنا إياها شركة نفط الكويت بهذه الترسية لدعمها في مشاريع التطوير النفطي الرئيسية، ولا شك ان هذا العقد سيعزز العلاقة القوية والدائمة التي بنيناها مع شركة نفط الكويت، وتؤكد من جديد تقديم الاستشارات المتميز، بالإضافة إلى تواجدنا الطويل الأمد في الكويت».



وكانت مجلة ميد قد ذكرت أن شركة كيه بي ار كانت صاحبة العرض الأدنى للعقود في يونيو من العام الماضي، بينما تم استبعاد شركة «فلور» الأميركية بسبب ما وصفته المجلة بمخالفات تتعلق بتقديمها خطاب الضمان الأولي.