

أعلنت لجنة التعريف بالإسلام عن بدء دورات الفصل الربيعي لتعليم المهتديات الجدد بفصول اللجنة الدراسية بكل أفرعها النسائية في مختلف المحافظات.



وقالت رئيسة قسم الفصول الدراسية بإدارة الشؤون النسائية لطيفة السعيد إن العام الماضي شهد تخريج 5087 دارسة من شتى الجنسيات، وذلك ضمن مشروع «علمني الإسلام».



وأضافت السعيد أن الفصل الربيعي لهذا العام يتضمن دورات شرعية ودورات القرآن الكريم، فضلا عن دورات السيرة النبوية، حيث يتم توفير هذه الدورات بـ 13 لغة، مشيرة الى أن الأفرع النسائية بدأت كذلك في دورات اللغة العربية، وأن هذه الدورات تشمل المهتديات الجدد، وكذلك غير المسلمين من ضيوف الكويت ممن يرغبن في تعلمها.



وأكدت أهمية هذه الدورات، حيث تسهم في تعزيز البناء العقائدي والثقافي لدى المهتديات الجدد، لافتة إلى أن مشروع «علمني الإسلام» بمنزلة الحاضنة الإيمانية والاجتماعية لأخواتنا اللائي منّ الله عليهن بالهداية، معربة عن شكرها لداعمي المشروع، مثنية على عطاء كل محسن كريم لدعم الأنشطة الدعوية وبرامج تعليم المهتدين والمهتديات.