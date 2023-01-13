قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د. أحمد الشطي إن البحث العلمي والتطوير أساسيان في استدامة تقديم نظام الرعاية الصحية خصوصا في مجال التحسين الاكلينيكي وضمان الجودة والاعتماد والتميز المعترف به وتدريب المراكز الطبية والممارسة القائمة على الأدلة.



وأوضح د. الشطي خلال افتتاح الملتقى العلمي الثاني (خطوة واحدة في اتجاه التميز) الذي تنظمه لجنة البحث العلمي والتطوير بمستشفى العدان ان الملتقى شهد مشاركة كبيرة فاقت 300 طبيب وفني من المهتمين بالبحث العلمي وهو مؤشر على الاهتمام بالبحث العلمي.



ولفت إلى ان الملتقى يضم ثلاث جلسات تستعرض كل جلسة نحو خمس أوراق عمل تسلط الضوء على البحث العلمي وتشجيع ثقافة البحث العلمي بهدف إكساب الحضور مهارة التفكير والتخطيط وتوفير منصة توفر كل ما يخص البحث العلمي.



وقال الشطي وهو عضو في لجنة البحث العلمي والتطوير انه خلال جائحة كورونا تم تقييم أداء المستشفى ومراكز الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق بخطط عمل الطوارئ وتحسين خدمات الرعاية الصحية.



وأشار الى ان المستشفى حقق العديد من الإنجازات خلال تلك الفترة، منها أول عملية زراعة قلب بشري وأول عملية زرع كبد من قبل فريق جراحي وطني.



بدورها، قالت رئيسة قسم الأشعة ورئيسة لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان د. لطيفة الكندري في تصريح صحافي إن الملتقى العلمي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شارك فيه نخبة من الأطباء المتميزين في البحث العلمي.



وأوضحت الكندري انه يأتي تحت مظلة الاستراتيجيات والتخطيط للجنة البحث العلمي للنهوض بالمستوى العلمي للأطباء وتطوير مستوى الطب الاكلينيكي لجعل مستشفى العدان من المراكز الصحية المتميزة في تقديم الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية.



من جانبه، قال نائب رئيس لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان د. مايكل معصومي في تصريح مماثل إن الرعاية الصحية عالية الجودة هي احدى الركائز السبع التي تشكل الأساس لخطة التنمية الخاصة برؤية الكويت 2035 التي تعد القوة الدافعة وراء جهود التنمية التي وضعتها الحكومة.