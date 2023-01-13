عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث عشر للمنظمة عن «مواجهة الأمراض المنقولة جنسيا والانحرافات الجنسية من المنظور الشرعي بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري في فندق كراون بلازا، وبمشاركة كبار المتخصصين في المجالين الطبي والفقهي والعلوم الطبية المرتبطة بهما معا، تحت مظلة دولية. وذكر د.الجارالله أن المؤتمر يضم مشاركة من 20 دولة، تضم 300 من الباحثين بينهم من مصر والسعودية والكويت وأوروبا، بالاضافة الى مختلف الدول العربية والإسلامية، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة.



وبين د.الجارالله أن الهدف من المؤتمر هذا العام هو دراسة الأمراض المنقولة جنسيا، بهدف مواجهتها وكبح جماحها وتعزيز صحة المسلمين والبشرية جمعاء، لافتا الى أن المؤتمر سيختتم بإصدار وثيقة المنظمة لتعزيز الصحة الجنسية. وأوضح انه من أهم هذه الأمراض المنقولة جنسيا التي سيتم طرحها في المؤتمر هي مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والالتهاب الكبدي، فضلا عن مرض الزهري والسيلان.



واشار الى أن من محاور المؤتمر أيضا والتي سيتم التطرق لها وبائيات الأمراض المنقولة جنسيا في دول العالم الغربي والإسلامي وبين الأقليات المسلمة، فضلا عن أحدث طرق التشخيص ومعوقاته، وتوافر العلاج وتحدياته، خاصة علاج الإيدز والالتهاب الكبدي والزهري والسيلان وسرطان عنق الرحم، وجدري القرود الذي يعتبر حالة طوارئ صحية تستدعي قلقا عالميا. واضاف: سيتم ايضا طرح استراتيجيات التدخل وتحديد المقاربات المثلى في التربية الجنسية لاستهداف الفئات العمرية والاجتماعية المتعددة والوقاية وتعزيز الصحة، والتدخلات الصحية المبنية على البراهين، هذا بالاضافة الى دور المجتمع المدني وأهمية التطوع وتكوين شراكات محلية وعالمية، والتأصيل الشرعي للممارسات الجنسية والتدخلات الطبية في تغيير الجنس، علاوة على التحديات التي تواجه الدول الإسلامية والأقليات المسلمة في مواجهة الأمراض الجنسية.