الصندوق التعاوني



نحن موظفون من بلد واحد ومن بين أغلبنا علاقة قرابة ومن قرية واحدة انشأنا صندوقا تعاونيا، ويدفع كل واحد في نهاية كل شهر مائة وخمسين دينارا وندفع ستة دنانير لإدارة شؤون الصندوق فهل هذا العمل جائز؟ وهل ما ندفعه يعتبر قرضا يعني كل واحد يقرض الآخر، ونفكر باستثمار هذه المبالغ بأن نقسم المبلغ الى قسمين قسم للتوزيع الشهري وقسم نستثمره لأن المبلغ والحمد لله أصبح كبيرا بعض الشيء.



٭ لا بأس بإنشاء الصندوق ما دامت صفته تعاونية، ولا يعتبر هذا من باب اقرضني أقرضك وإنما هو تعاون على سد الحاجات، كما لو اتفقت مع شخص ان يسكن شقتك شهرا وتسكن شقته شهرا بمبلغ معين. أما الست دنانير، فإن كانت لخدمات فعلية لاحتياجات الصندوق فيجوز، والجائز أن تأخذوا الجهد الفعلي وهو جهد الموظف وما يتبع ذلك من إجراءات ويجوز لكم استثمار ما في الصندوق مما زاد عما دفعه كل واحد وتسلم كل واحد مقدار ما دفع، ويكون ذلك باتفاق الجميع ورضاهم. ولا مانع من أن تدفعوا مبالغ مخصصة للاستثمار مفصولة عن الصندوق التعاوني، وهذا افضل رفعا لما قد يحدث من تداخل من الأموال وخلاف.



صب الخمر على اللحم قبل التقديم



في العديد من البلاد الغربية يقدم في المطاعم الأكل مثل اللحم وقبل التقديم يصب عليه الخمر ـ الواين أو غيره ـ ثم تشعل به النار حتى تنطفئ ويقولون ان هذا يذهب المادة المسكرة وهي الكحول، ويكسب اللحم طعما جيدا. فما حكم الأكل من هذا الطعام وما حكم وضع الخمر بعد اشعال النار فيه قبل وضعها على الطعام، ثم وضع ما تبقى منها على الطعام.



٭ الطعام وهو اللحم في المثال المذكور إذا وضع عليه شيء من الخمر ولو نقطة فإنه يحرم أكله، وينجس ـ على رأي من يرى نجاسة الخمر وهو جمهور الفقهاء ـ ولو تم حرق الطعام بما فيه من خمر وبقي طعم أو رائحة الخمر فيحرم ما دخلته من الطعام لأنها لم تستهلك فيه، بل بقي أثرها فيه، وتفيد إحدى الدراسات بأن النسبة المتبقية من الخمر في الطعام بعد الحرق تصل إلى 85%.



أما لو استحال الخمر، ونقصد بالاستحالة الاستحالة التامة التي عرفها مجمع الفقه الدولي بأنها: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها الى مادة اخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل، مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها الى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة، فإن هذا اللحم أو غيره لا يحرم.



وأما الحرق قبل وضعه فإن كان حرقا تاما بحيث تلاشت مادة الكحول المسكر تماما فإن استعماله جائز، وهذا ما لا تفعله مطاعم تلك البلاد الغربية؛ لعدم تحقيق الغاية التي يريدونها، وعليكم التأكد من هذه الأطعمة في تلك البلاد قبل الاكل براءة لدينكم. ولكم في الحلال سعة. والله أعلم.