(إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً) كان السبب الرئيس من تحذير صاحبهم الذي أرسلوه الى المدينة هو عدم كشف أمرهم، لأن عاقبته ستكون إما بالرجم وهو دليل على التعذيب والقتل، أو ان يعيدوهم إلى عبادة الأوثان.



ولكن الردة بعد الإيمان والعودة إلى الجاهلية هو طريق الخاسرين، الجاهلية قد يكون فيها متعة مؤقتة في الحياة الدنيا، ولكن نهايتها هو عدم الفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في «تفسير آيات من القرآن الكريم»: «عرفوا أنه لابد من أمرين، إما الرجم، وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا، ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر».



قبس هذه الآية:



العودة الى الجاهلية في ظاهرها التمتع في الحياة الدنيا، أما حقيقتها فهي خسران الدنيا والآخرة.