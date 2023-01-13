مر بنا في هذه السورة الكريمة موقف مؤمن آل فرعون، هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه، قال عندما أراد فرعون أن يقتل موسى: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله.. الآية) أي ذنب جاء به حتى يستحق القتل، هذا الرجل الذي امتدحه الله سبحانه بعد أن بيّن لفرعون لا حجة له في قتل موسى بل يعود بالوبال على قومه.



(الحاشية التي تحيط بالظالم لا تقل ظلماً عنه)



(قال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب)، وقال فرعون مكذبا لموسى في دعوته إلى الإقرار برب العالمين: يا هامان ابن لي بناء عظيما لعلي أبلغ أبواب السماوات وما يوصلني إليها، لا يمكن الاتصال بآلهة موسى هذا محال عقلا ولكن ابتدأ فرعون ليجذب الانتباه والمصيبة انه يكذب ويقول وإني لأظنه كاذبا، هذه حجة الظالمين، فعندما احتل صدام الكويت ما قال إلا سأحرر القدس، الكفر ملة واحدة، فرعون اتخذ المنهج نفسه.



(وكذلك زين لفرعون سوء عمله.. الآية) لما جاء فرعون بهذا الرأي سر به وفرح، وكذلك أهل الباطل إذا جاءهم رأي ظنوا انه هو الحق وزين الشيطان ما هم فيه وهذه مصيبة، من يتكبر عن الحق فلن يصل إلى الله، وهذه هي قاعدة الإيمان، وما احتيال فرعون وتدبيره ليوهم الناس بأنه على حق وموسى على باطل إلا في خسار وبوار، لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة، ومهما كاد فرعون بالمؤمن فإن هذا يعود عليه وبالا (وما كيد فرعون إلا في تباب).



هكذا المؤمن دائماً



(وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) مازال مؤمن القوم رؤوف بهم يدعوهم إلى الخير، وهكذا الداعية دائما لابد أن يكون قلبه مريدا للخير لا متصيدا للأخطاء، بل يغض عن الخطأ ويريد لمن أمامه الخير، يناديهم بنداء القوم أنا منكم وأنتم مني اتبعوني أهدكم طريق الرشاد والصواب والحق.



وذكرهم بحقيقة ما هم فيه (إنما هذه الحياة الدنيا متاع) كلمة متاع تدل في اللغة العربية على ان ما هو محدد بوقت وينقضي المتاع وليس من لوازمها الدوام، إنما هذه الدنيا تأكيد هذه الحقيقة الكبرى ان دار الدنيا زائلة والدار الآخرة هي القرار، حقيقة يجب ان نذكّر بها أنفسنا كل يوم، لأن الحياة الدنيا حياة تتنعم الناس فيها قليلا، ثم تنقطع وتزول، فيجب ألا تركنوا إليها وأن الدار الآخرة بما فيها من النعيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيها، فينبغي لكم ان تعملوا لها الأعمال الصالحة لتفوزوا فيها.



لا حرمان في الجنة



من فضل الله عز وجل علينا (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها.. الآية) من عصى الله عز وجل فلا يجزى في الآخرة إلا عقابا يساوي معصيته، ومن أطاع الله وعمل صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله موحد له، فأولئك يدخلون الجنة يرزقهم الله فيها بغير حساب من النعيم واللذات. والآية فيها دلالة على ان الإيمان والعمل مقترنان، وقد قدم الله عز وجل العمل الصالح على الإيمان وهذا يفيد الحصر والتأكيد.



عندما يجتمع الخصوم



(ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار) يعجب مؤمن فرعون ويكرر يا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان بالله واتباع رسوله موسى وهي دعوة تنتهي بكم إلى الجنة والبعد عن النار، وأنتم تدعونني إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار؟



(لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا.. الآية) لا شك كلمتكم لي لا تعود لي في الدنيا ولا في الآخرة، في النهاية (وأن مردنا إلى الله) تسعد المؤمن وتخيف الكافر، لأن المؤمن يجازى بعمله، وأما الكافر من ينكر لقاء الله وتعدى حدوده بالمعاصي وسفك الدماء فهو من أهل النار.

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)