وجّه النائب مرزوق الحبيني سؤالين الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن إنهاء خدمات أحد العاملين في وزارة التربية، ووجود أفرع للجامعة والتطبيقي تستقبل الطلاب والطالبات من مختلف محافظات الكويت، ووجّه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن اختبارات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات في وزارة التجارة:



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير التربية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب صدور القرار رقم (50542) في تاريخ 2022/11/29 بإنهاء خدمات المذكورة في القرار؟



2 ـ ما تقييمات الكفاءة المذكورة في القرار المشار إليه أعلاه من أول تعيين لها لدى وزارة التربية حتى صدور القرار رقم (50542)؟ مع تزويدي بجميع التقييمات المذكورة.



3 ـ من المسؤول المباشر للتقييمات للمذكورة في القرار المشار إليه في السنوات 2019/2018 ـ 2021/2020، ومن المسؤول عن تقييم الكفاءة لها عن تلك الأعوام؟



4 ـ لماذا قيّمتها لجنة شؤون الموظفين عن الأعوام 2019/2018 ـ 2021/2020؟ مع تزويدي بمحاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين (محضر الاجتماع الأول لسنة 2020 بتاريخ 2020/2/12 - محضر الاجتماع الثاني لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/2)؟



5- ما الإجراء المتبع لدى الوزارة في حال تقييم أحد الموظفين بتقدير كفاءة ضعيف؟ وكيف يخطر الموظف بذلك التقييم تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بما يفيد إخطار التقييمات المذكورة بتقدير الكفاءة للسنوات (2019/2018 ـ 2021/2020)؟



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما عدد الطلاب والطالبات المقيدين في جامعة الكويت من سكان المناطق التالية: (علي صباح السالم ومدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران والوفرة السكنية)؟



2 ـ ما عدد الطلاب والطالبات المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجميع كلياتها ومعاهدها التطبيقية من سكان المناطق التالية: (علي صباح السالم ومدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران والوفرة السكنية)؟



3 ـ هل هناك أفرع لجامعة الكويت أو أي من كلياتها تستقبل الطلاب والطالبات من مختلف محافظات الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بهذه الأفرع، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالأسباب.



4 ـ هل هناك أفرع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أي من كلياتها ومعاهدها تستقبل الطلاب والطالبات من مختلف محافظات الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بهذه الأفرع، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالأسباب.



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (384) لسنة 2019 (بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات) هما المنظمان لمهنة مراقبة الحسابات والمعنيين بتحديد إجراءات القيد في وزارة التجارة والصناعة، حيث نصت المادة السادسة من اللائحة على أن (يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية الكويت اليوم).



نمى إلى علمي أن آخر اختبار عقدته وزارة التجارة والصناعة كان في 2021/4/3، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ متى كان آخر اختبار لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات تنفيذا للقانون رقم (103) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (384) لسنة 2019؟ وهل فعلا كان آخر اختبار في 2021/4/3؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من الإعلان عن موعد الاختبار، وكذلك أسباب عدم انعقاده منذ ذلك التاريخ، حيث إن القانون واللائحة التنفيذية (المادة السادسة) ألزما الوزارة بعقد اختبارين في السنة.