وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في شأن نظام الخدمة المدنية، نص على ما يلي:



نصت المادة 27 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن (تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شؤون الموظفين...)، ولما كان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة الفنية المعنية في النظر بصحة الإجراءات والقرارات الإدارية في الوزارات والجهات الحكومية وفق القانون والقرارات المنظمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- وفق النص المشار إليه أعلاه، ما المستوى الوظيفي المقصود بعبارة «كبار موظفيها»؟.



2- مدى جواز عضوية المكلف للقيام بأعمال المنصب القيادي (وكيل مساعد - وكيل وزارة) في لجنة شؤون الموظفين التي يعهد إليها من قبل الوزير النظر في المرشحين لشغل منصب مدير إدارة؟ 3- مدى جواز تكليف مدير إدارة أعمال وكيل مساعد للمفاضلة والاختيار من بين المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة، أي بالمستوى الوظيفي ذاته الذي يشغله بالأصالة؟ مع إفادتي بالسند القانوني.