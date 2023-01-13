قام البنك التجاري الكويتي برعاية معرض خريجي كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية الذي أقيم في قاعة البوليفارد - السالمية، بحضور السفيرة الأسترالية، وقد تم تنظيم المعرض بهدف تشجيع الطلبة على الاستمرار في اختراعاتهم وابتكاراتهم في مجال الهندسة.



وبهذه المناسبة، تواجد البنك التجاري في المعرض من خلال جناحا له، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات والحضور بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما مع عرض مزايا العمل بالبنك التجاري الكويتي على الطلبة الخريجين توفير بما يوفر فرصا وظيفية للانضمام الى عائلة البنك التجاري الكويتي.



وعلى هامش المعرض، حرص البنك التجاري كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.