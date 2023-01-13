أطلق بنك الكويت الوطني برنامج «كن - تنيو» لدعم وتطوير مشاريع الشباب وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية وجامعة «بابسون» الأميركية لريادة الأعمال.



تم إطلاق البرنامج خلال الحفل الذي نظمه بنك الكويت الوطني في المقر الرئيسي للبنك بحضور منتسبي البرنامج والمدربين والمحاضرين والرعاة وفريق العلاقات العامة في البنك وكل القائمين على البرنامج.



ويهدف البرنامج إلى دعم الشباب من عمر 17 إلى 30 عاما من خلال تحفيزهم وإتاحة الفرصة أمامهم للابتكار والإبداع وتطوير أفكارهم وبلورتها من مجرد أفكار إلى مشاريع يمكن تنفيذها على أرض الواقع تعود بالنفع على المجتمع.



يتضمن البرنامج الذي يمتد لسبعة أسابيع جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات وورش عمل بمساعدة قياديين من بنك الكويت الوطني وخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة الذين قدموا التدريب والخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة، ما ساهم في تطوير أفكار المشاركين.



ومن أبرز الخبراء المحاضرين في البرنامج البروفيسور، فيليب كيم الخبير في مجال ريادة الأعمال من كلية بابسون الأميركية، الذي سينظم العديد من المحاضرات والنــــــقاشات مع المشاركين.



وبهذه المناسبة، قالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: نسعى إلى استغلال علاقاتنا الوثيقة مع المؤسسات الرائدة بكل المـــــجالات وعلى رأسها مؤسسة لـــــوياك لتوفير كل الدعم للشباب من خلال توفير الفــرص التدريبية التي تمكنــــهم من المشاركة في البرامج التنموية والمشاريع التدريبية والتطوعية.



وأضافت: شراكتنا مع لوياك استراتيجية ونسعى معا إلى دعم الشباب في الاستعداد لمستقبل مهني متميز وتحقيق طموحاتهم من خلال صقل مهاراتهم وإثراء خبراتهم حتى يصبحوا روادا في مجال الاقتصاد والأعمال ويحققوا أقصى استفادة مما نقدمه من برامج تدريبية.



وأكدت العبدالجليل أن البرنامج ينسجم مع استراتيجية الوطني التي تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز ما يستحقونه من فرص للانطلاق نحو آفاق أوسع من خلال دعم مشاريعهم التي توفر حلولا عملية لبعض مشاكل المجتمع سواء البيئية أو الصحية أو التعليمية وغيرها من الشؤون المجتمعية.