عقد مجلس سامينا للاتصال مؤتمر «رايز» (نهضة استدامة الصناعة والكفاءات) الأول، أمس، في فندق فيرمونت بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع مجموعة «stc» وشركة موبايلي وشركة تشاينا موبايل انترناشيونال وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ووكالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات.



وركز مؤتمر رايز على تعزيز فهم المفهوم المعقد المتمثل في استدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الارتقاء إلى مستوى التحديات الجديدة وإحراز تقدم مع ظهور التطبيقات الرقمية الجديدة والخدمات والمنصات ونماذج الأعمال والتشغيل.



ويستوحى مؤتمر رايز من التحول الرقمي المتسارع في السعودية التي تحولت الى الجيل الخامس من خلال نهجها التدريجي في صنع السياسات والتنظيم، حيث سلطت الضوء أيضا على الاحتياجات الجديدة للشركات والقطاعات الاقتصادية والصناعات، ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والمجتمع ككل.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ورئيس مجلس إدارة «مجلس سامينا» م.عليان بن محمد الوتيد خلال رسالة افتتاحية للمؤتمر: «مع تحول توجهات المملكة إلى دولة رقمية ذات مستوى عالمي مدفوعة برؤية 2030، من بين العديد من المبادرات التي تجري الآن داخل المملكة، نظم مؤتمر رايز لمواجهة التحديات والاحتياجات الناشئة التي تواجهها الشركات التي تتجه نحو التحول الرقمي والقطاعات الاقتصادية وقطاعات الاتصالات والمجتمع ككل لتصبح منصة نحو الاستدامة في الاستثمار وتحسين التعاون».



من جانبه، قال م.الحميدي العنزي، الرئيس التنفيذي لعرب سات وعضو مجلس الإدارة في SMAENA، ان التنمية المستدامة والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لا بد أن يستند الى ركائز راسخة من التعاون والتكامل بين مقدمي الخدمات الأرضية والفضائية بهدف تمكين جميع شرائح المجتمع وليس فقط تلك التي تقطن المدن الرئيسية. كما أضاف م.العنزي أنه لا يمكن بناء اقتصاد رقمي مستدام وراسخ دون سد الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع.



من جهته، قال م.سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي الذي كان من بين الشركاء الرئيسيين لجعل مؤتمر «رايز» ممكنا، «إننا ندعم مبادرة سامينا كونسيل لمواجهة تحديات استدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومختلف القضايا الأخرى».



بدروه، قال بوكار بي ايه، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «مجلس سامينا» إن «مؤتمر رايز يهدف إلى إضافة بعد جديد لكيفية عمل أصحاب المصلحة الرئيسيين من داخل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخارجها، تشمل المؤسسات المالية الرائدة، كما أكد الحاجة للعمل معا للتغلب على التحدي المتمثل في بناء البنية التحتية الرقمية من الجيل التالي التي تضمن الشمول الرقمي».