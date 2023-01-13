اعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق محمد جاسم الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده وعمه وأكثر أماكن الصيد التي يذهب إليها في تلك الأيام، وأهم أساسيات الصيد، وأفضل أماكن الصيد حاليا، وما انواع الاسماك الحاضرة بأيامنا هذه، وافضل طريقة صيد يستخدمها للفوز بالسبيطي والمزيزي والشعم والنويبي، وأين تتواجد سمكة الجنعد، وما الاماكن التي يفضلها الهامور والبالول، كما اطلعنا محمد جاسم على افضل ييمة لشعم الشتاء، وأهمية استخدام «الميارير» السطحية، والأسباب التي جعلت صيد سمكة الشيمة اسهل من قبل، وما هو موسم النقرور وأماكنه وشرح مفصل عن طريقة الصيد بـ «الجيقنق»، وكيف استثمر صيد اللفاح في صناعة الميارير، ومعلومات بحرية متنوعة وأكثر هموم أهل البحر..فإلي التفاصيل:



بدأت الصيد منذ الصغر مع عمي والوالد ربي يطول بعمرهما، وتعلمت الحداق من عمي عبد الرحمن أبو عبدالله، وكنت دائما أطلع معه، طبعا تعلمت الطريقة الصحيحة للموادع والترديع وكيفية اختيار نوع الييم على حسب السمكة المراد صيدها وأيضا معرفة مواسم الأسماك أين ومتى تتواجد في منطقة معينة ومتى تنتقل إلى أخرى وأيضا شكة الييمة واختيار أحجام الخيوط والميادير المناسبة للصيد وأشياء أخرى كثيرة، وكنا نذهب إلى المحادق الشمالية مثل الحيشان والدفان لصيد اسماك الشعم والنويبي والسبيطي، وكذلك الهامور، وكانت طريقة الصيد المستخدمة في تلك الايام جدا بدائية وليست كما الوقت الحالي.



أماكن الصيد حالياً



ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا، وخاصة في فصل الشتاء، هي الأماكن الطينية مثل الدفان والخيوسة والحيشان، حيث يكثر فيها صيد الشعم والنويبي، وبالنسبة لي أفضل شيء لصيد المزيزي والسبيطي، الصيد عن طريق الطعوم الصناعية (الميارير) وخاصة الميارير السطحية والتي تكون بين المايتين بسبب ان السبيطي والمزيزي أكثر انجذابا لها.



صيد الجنعد بالجزر



ويتابع: الهامور من الاسماك التي تفضل حطام السفن (الطبعانات) وصيده يحتاج لمحاياة (السمك الحي)، أما البالول فتحصله في الكسارات والقصاصير (الأماكن التي يتكاثر فيها الخور وتكون ضحلة أحيانا) وطريقة صيده بالميارير، حيث إنه ينجذب لها بسهولة ويبدأ موسم صيدها من شهر ابريل إلى بداية شهر ديسمبر، وبالنسبة لأسماك الجنعد فموسمه فصل الشتاء ويتواجد في الاماكن الجنوبية من الفنطاس إلى الجزر مثل كبر وقاروه وأم المرادم، ولديه اكثر من طريقة في الصيد ومنها التشخيط بالقفاش أو الميارير أو التشخيط بالطعم الحي ودواها اسماك الجش.



ويضيف: الشعم يفضل الربيان المستزرع، وخصوصا في فصل الشتاء بسبب انه ما يفتح حلجه بالأكل بسهولة بسبب البرد، أما في فصل الصيف يضرب على الشريب (القبقب الصغير) وأنا عن نفسي أصيده لفاح على الميارير السطحية الصغيرة، وكذلك ميارير الكرنك (ميرور صغير)، أما بالنسبة لأسماك النويبي فتنصاد على الربيان وصلاخة الميد واليواف (شرائح سمك) وأنا أفضل صيده في فصل الشتاء أو الصيف عن طريق اللفاح بالجقات والبليدات (ميارير معدنية تنزل غزر).



الشيمة صيدها سهل بالجق



ويقول: سمكة الشيم مأكول الحشيم ويعشقها الكثير من الحداقة، وفي السابق كان الحداقة يتعبون في صيدها وتضرب على المحاياة (السمك الحي) وتتواجد في الأماكن التي يكون فيها تيارات سريعة ودرادير، أما في أيامنا الحاضرة فأصبح صيدها سهلا، وخاصة مع تطور طرق الصيد وتنوعها، فأصبحت تنصاد عن طريق الجيقينق (ميرور من المعدن) ويعتبر هذا الطعم بمنزلة المحاياة وتنجذب لها الاسماك بسهولة وبدون تعب، أما بالنسبة لأسماك النقرور فهي تتواجد في فصل الصيف بالمناطق الجنوبية، وتحديدا شهر يوليو ويرجع في شهر مارس وابريل في المناطق الشمالية، وتحديدا الدفان وينصاد على الربيان الجامبو (الكبير) ويفضل يكون فرش.



الجق يجذب الأسماك



ويضيف: طريقة الصيد (الجق) للأمانة أشوف أنها طريقة مثمرة وتجذب الاسماك بسهولة ظنا أن الجق سمكة صغيرة متعورة أو تبي تموت أو أنها تبي تنحاش وغريزة الأسماك ان أي سمكة تكون متعورة سهلة للاكل، والجق في الكويت اصطاد كل أنواع الاسماك تقريبا ويفضله الكثير لسهولة استخدامه أو لسهولة التكنيك المستخدم، أنا أعطيه وصف كما شاي الليبتون كل ما حركتها في الماء أعطتك نكهة ولونا، أما الجق كل ما حركته اصبح الصيد افضل، وبدأت في صناعة الميارير من سنة 2014 وسبب توجهي لهذه الهواية هو حبي لطريقة اللفاح وتولعي به، وقد استثمرت هذا الشيء في صناعة الميارير وبيعها على حسب الطلب عن طريق حسابي على الانستغرام.



ختامية



واختتم محمد جاسم: صراحة هناك أشياء كثيرة في البحر تضايقنا نحن يا معشر الحداقة، أول شيء هناك بعض الحداقة لا يحافظون على نظافة البحر ويرمون الأوساح من العلب والأكياس الفارغة بعد الانتهاء من الصيد، وأيضا أصحاب القراقير والشباك المهملة التي طمرت وذبحت الكثير من الأسماك وتسببت في تلف طراريد ومراكب الحداقة، وأنصح هؤلاء الناس بأن يحافظوا على بيئتنا البحرية ويستمر بحرنا بعطائه لأجيالنا القادمة، فبحرنا يستاهل، وربي يحفظ الجميع.