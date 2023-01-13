







وكالات: حسم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجدل حول لقائه المرتقب مع نظيريه السوري والروسي الذي يبدو أنه يواجه عقبات بعد تسريبات توقعت ان يعقد يوم الاربعاء الماضي، وتوقعت مصادر تركية انه قد يكون الاسبوع المقبل، بحسب وكالة «رويترز» بعد اجتماع الوزير التركي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في الولايات المتحدة في 18 الجاري.



وأعلن تشاووش أوغلو أمس عن تأجيل الاجتماع دون ان يحدد موعدا جديدا، وقال «لن ألتقي نظيري السوري الأسبوع المقبل وسنحدد موعدا آخر».



وأضاف تشاووش أوغلو: «قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل لكنها لا تناسبنا.. قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن نعمل على تحديد موعد».



في المقابل، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سورية من هذه اللقاءات انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب، وهو ما يشي باستمرار الخلافات بين الجانبين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بشار الأسد أمس ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، وجرى الحديث بين الجانبين حول مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



بدروه، أشار لافرنتييف إلى أن روسيا تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا، وترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.



ويأتي اعلان الوزير تشاووش أوغلو عقب ساعات من ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم كلما أتت الاتصالات الديبلوماسية التي تجريها تركيا مع روسيا وسورية بثمارها، وتحسن الوضع الأمني شمال سورية.



وأعلن أردوغان أن 550 ألف لاجئ سوري عادوا إلى الأماكن التي «طهرتها تركيا من الارهاب وحولتها إلى مناطق آمنة»، وذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول».



وأضاف أن «العدد سيرتفع، حيث تؤتي الاتصالات الديبلوماسية بين تركيا وروسيا وسورية ثمارها. وسنواصل أداء واجبات الأخوة والجوار والإنسانية».



من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعمل حاليا لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية الدول الثلاث.



وقالت زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحافية الأسبوعية: «إن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو».



وأضافت: «من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد لهذا اللقاء، ويجري العمل على عقده».



يذكر أن لقاء ثلاثيا جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسورية وبحضور رؤساء الاستخبارات لهذه البلدان قد عقد في العاصمة الروسية موسكو مؤخرا، حيث جرى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية في سورية، حيث تطالب أنقرة بإعادة مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديموقراطية «قسد» عن حدودها داخل الأراضي السورية لعمق 30 كلم.