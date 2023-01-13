كشف وزير النقل السوري زهير خزيم العمل على انشاء مهبط جديد في مطار حلب الدولي لوضعه في الخدمة إلى جانب المهبط الحالي.



وقال خزيم، في تصريحات لصحيفة «الوطن» الموالية، إن الوزارة تعمل على صيانة وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مطاراتنا وتجهيزاتنا جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع ايرانية واخرى تابعة لحزب الله في تلك المطارات، آخرها كانت فجر اليوم الثاني من العام الجديد.

وأكد الوزير أن هناك خطة لزيادة عدد الرحلات الجوية عبر شركة الخطوط الجوية السورية للطيران، وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى 10 محطات عربية ودولية، مع استمرار أعمال الصيانة الفنية الدورية للطائرات العاملة حفاظا على جاهزيتها وأدائها ضمن معايير الأمان والسلامة، وتأمين معدات الخدمات الأرضية للسورية للطيران، وتجهيزات ملاحية إسعافية للمطارات السورية.