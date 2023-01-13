منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة مواطنا في العقد الثالث من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه في منطقة الفيحاء بحالة سكر وتعاط وبحوزته 5 زجاجات خمر مستوردة ومواد مخدرة وسلاح أبيض «سكين».



رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة وخلال تجولهم مساء أول من أمس في منطقة الفيحاء اشتبهوا في سيارة تسير بطريقة تثير الانتباه، وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين أنه في حالة سكر شديدة، وبالاستعلام عنه اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من عمره، وقد شوهدت زجاجات خمر على المقعد الأمامي، وبتفتيش السيارة عثر على 5 زجاجات خمر مستوردة، بالإضافة إلى حبوب مخدرة وسلاح أبيض عبارة عن سكين، وعليه، تمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة.