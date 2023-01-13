عبدالله قنيص



بعد انتهاء التحقيق مع مواطن في اتهامه بارتكاب فعل فاضح قام بإلقاء عملات معدنية على مركبة المبلغة لتعود المشتكية مرة أخرى إلى مخفر شرطة اليرموك وتسجل ما صدر من المواطن لينتهي البلاغ بتوجيه تهمة مشاجرة وفعل فاضح.



وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة قالت انها بينما تسير على احد الطرق السريعة قام شخص بالتضييق عليها ومطاردتها من دون سبب يذكر وصدر عنه فعل فاضح، وقدمت رقم لوحة مركبته. وأضاف المصدر: تم استدعاء المدعى عليه وهو مواطن، والذي نفى أن يكون قد صدر عنه فعل فاضح، مشيرا الى ان ما حدث خلاف على أولوية السير.



وأردف بالقول: بعد خروج المبلغة والمدعى عليه من التحقيقات وخروجهما تناولا السباب خارج المخفر وقام المدعى عليه بإلقاء عملات معدنية على مركبة المبلغة.