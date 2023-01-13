تجذب مواجهة مان يونايتد وضيفه مان سيتي في «ديربي مانشستر» غدا السبت الأنظار عند اقامة المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويلعب كذلك برايتون مع ليفربول، وإيفرتون مع ساوثمبتون، ونوتنغهام فورست مع ليستر سيتي، وولفرهامبتون مع وست هام، وبرينتفورد مع بورنموث.

وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع أستون فيلا مع ليدز. وفي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية حقق ساوثمبتون مفاجأة مدوية بإقصائه مان سيتي من الدور ربع النهائي بفوزه 2-0 على ملعب «سانت ميري».

وسجل الفرنسي سيكو مارا (23) والمالي موسى دجينيبكو بتسديدة رائعة (28) هدفي الضيوف في مباراة لم يسدد فيها «السيتي» أي كرة على المرمى. كما تأهل نوتنغهام فوريست بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على ضيفه ولفرهامبتون بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

وأكمل ساوثمبتون ونوتنغهام المربع الذهبي بعد أن لحقا بمان يونايتد ونيوكاسل اللذين تأهلا الثلاثاء.