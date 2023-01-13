قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» تبحث إمكانية بيع اسماء المستخدم الفريدة من خلال مزادات عبر الإنترنت لزيادة إيراداتها.



وقال اثنان من المصادر لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن توتير تدرس بيع اسماء المستخدم كجزء من محاولات مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك إحياء أعمال الشركة.



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن موظفي تويتر يعقدون مناقشات حول بيع بعض أسماء المستخدم منذ ديسمبر الماضي على الأقل. ويناقش المهندسون إجراء مزايدات عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تقديم عروض لشراء اسم مستخدم والذي يتكون من كلمات أو أرقام أو سلسلة حروف تتبع علامة @ والتي يتم من خلالها تحديد الحسابات على المنصة. على سبيل المثال اسم مستخدم إيلون ماسك على المنصة هو [email protected]