حدد علماء أميركيون عالما بحجم الأرض باستخدام بيانات من مهمة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة، المعروفة باسم مهمة «تيس»، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حسبما أعلنت الوكالة الثلاثاء.



ويبلغ الكوكب، الذي أطلق عليه اسم «توي 700 إي»، 95% من حجم الأرض، ومن المحتمل أن يكون صخريا.



واكتشف علماء الفلك سابقا ثلاثة كواكب في هذا النظام، أطلق عليها أسماء توي 700 بي وسي ودي. واحتاج العلماء إلى سنة إضافية من عمليات الرصد من القمر الصناعي «تيس» لاكتشاف «توي 700 إي».



وقالت إميلي غيلبرت، وهي زميلة حاصلة على الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا وقادت البحث، إن «هذا واحد من الأنظمة القليلة التي نعرفها وتضم كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للسكن».



وأضافت غيلبرت أن «هذا يجعل نظام توي 700 احتمالا مثيرا للمتابعة الإضافية. والكوكب أي أصغر بنحو 10% من الكوكب دي، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تساعدنا عمليات الرصد الإضافية لمهمة تيس في إيجاد عوالم أصغر وأصغر».