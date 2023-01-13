مفرح الشمري



بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ينطلق غدا السبت 14 الجاري بث إذاعة «الذكر الحكيم» لتلاوة القرآن الكريم، حيث يشكل المشروع إضافة جديدة لقطاع الإذاعة خصوصا وللإعلام الكويتي على وجه العموم. وستبث الإذاعة على مدار 24 ساعة من خلال تقديم تلاوات لخيرة القراء من مختلف دول العالم على موجة 94.9 لإذاعة القرآن الكريم.



وفي هذا الصدد، قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع: إن مشروع الإذاعة الجديدة يستمد فكرته من مكانة القرآن الكريم كتاب الأمة الخالد والمصدر الأول للشريعة الإسلامية وتعلق المستمعين بكبار القراء المعروفين في العالم الإسلامي والذين خلدوا أسماءهم في وجدان المستمعين ولا يزالون، بتلاواتهم لكتاب الله تعالى، واستمرار علم القراءات بهم وبأسانيدهم المضيئة إلى صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما أسهموا فيه من تكوين مدارس مرموقة اصطبغت بما فتح الله عليهم من علم ومهارات تلاوة وتجويد لآيات الكتاب الحكيم. وأشار د.يوسف السريع الى أن مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري سيتولى الإشراف العام على هذه الإذاعة، متمنيا له النجاح في مهمته.