في أعقاب الزيادة الحادة في العنف ضد المرأة بإسبانيا في الأسابيع الأخيرة، اتخذت السلطات المسؤولة إجراءات حيال ذلك.



ومن المقرر أن يطلب ممثلو الادعاء في البلاد مستقبلا اتخاذ تدابير احترازية لحماية ضحايا العنف الأسري حتى وإن لم توجه أي تهم، لكن في ظل رصد مؤشرات كافية على وجود خطر. وأمرت بذلك يوم الأربعاء ممثلة الادعاء لغرفة مكافحة العنف ضد المرأة تيريزا بيراماتو. ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا الشرطة يوم الإثنين إلى أن تكون أكثر يقظة. وفي ديسمبر الماضي قتلت 11 امرأة على يد شركاء حاليين أو سابقين في إسبانيا، وفقا لأرقام وزارة المساواة. وهذا هو أعلى رقم شهري في السنوات الخمس الماضية.



وفي الأيام الأولى من شهر يناير كانت هناك بالفعل ثلاث عمليات قتل للنساء على أيدي شركائهن، وفقا للأرقام الرسمية.



وعلى النقيض من ذلك، كان المتوسط الشهري في السنوات الماضية يتراوح بين ثلاث وأربع حالات.