أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية أمس الخميس أن ولاية كاليفورنيا التي تسجل فيها «سلسلة متواصلة من الأعاصير» تتجه شمالا، لاتزال ترزح تحت وطأة فيضانات وانزلاقات تربة أدت حتى الآن إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، مشيرة إلى مزيد من الأمطار الغزيرة أمس.



وقضى 18 شخصا على الأقل في الموجة الأخيرة القاسية من العواصف التي ضربت غرب الولايات المتحدة وأدت إلى هطول أمطار بكميات غير مسبوقة منذ 150 عاما في بعض الأماكن.



تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع أشجار وبقطع طرق رئيسية، حتى انها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.



وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أنه «من المتوقع أن تهطل أكثر الأمطار غزارة على شمال غرب كاليفورنيا خلال اليومين المقبلين».



وفي وقت لاحق، صدر تحذير جاء فيه أن الأحوال الجوية هذه قد تؤثر أيضا على ولايات أخرى مطلة على المحيط الهادئ حتى وقت مبكر من يوم السبت.