

وجه النائب د.محمد الحويلة 3 أسئلة إلى كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن فتح مستوصف المنقف طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن خطة الوزارة لإصلاح شوارع منطقة المنقف، ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مضخة مياه المنقف:



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يعاني أهالي منطقة المنقف من إغلاق مستوصف المنطقة في أوقات مبكرة وأيام العطل والإجازات الرسمية، ويتم تحويل الأهالي إلى المراكز التي تعمل على مدار (24) ساعة والمستشفيات، ما يزيد من معاناتهم خصوصا المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويزيد العبء على المراكز والمستشفيات الأخرى، لذا يرجى إفادتي بالآتي:



لماذا لم يتم فتح مستوصف منطقة المنقف طوال أيام الأسبوع وعلى مدار (24) ساعة وعدم إغلاقه؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



تعاني شوارع منطقة المنقف من ضعف في البنية التحتية والطرق الرئيسة والداخلية التي تحتاج إلى ترميم وسفلتة، وذلك بسبب عدم التوازن في الشوارع والعديد من الحفريات ومخلفات أعمال الصيانة وطرق رملية هذا بخلاف مشكلة تطاير الحصى، ومع زيادة الكثافة السكانية في المنطقة وما يترافق معها من زيادة في حجم الحركة المرورية وبالتالي حاجتها للصيانة الدورية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة الأشغال العامة لإصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة المنقف؟



2- ما آخر أعمال الصيانة لشوارع المنطقة؟ وما تاريخها؟ وما الشركة المنفذة لهذه الأعمال؟ مع ذكر الشوارع التي عمل لها الصيانة.



3- هل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية للمنطقة؟



4- ما خطتكم لزيادة عدد المداخل والمخارج للمنطقة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



يعاني أهالي منطقة المنقف من وجود مضخة المياه الواقعة على المدخل الرئيسي للمنطقة ما تسبب في إرباك حركة المرور والازدحام الشديد عند مدخل المنطقة، فضلا عن العديد من الحوادث الكثيرة التي يدفع المواطنون ثمنها بسبب التناكر الكثيرة التي تدخل وتخرج من المنطقة يوميا.



وقد تم تخصيص موقع لإنشاء محطة ضخ مياه بديلة لمضخة مياه المنقف في منطقة الصباحية بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/317/13/2010) بتاريخ 2010/9/20 إلا أنه تبين عدم خلو هذا الموقع من الخدمات وتعارضه مع خدمات شركة نفط الكويت، وعليه تم اختيار موقع آخر بمنطقة جنوب الظهر ولكن لم يتم نقل المضخة حتى الآن، لذا يرجى إفادتي بالآتي:



ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن تخصيص الموقع البديل لمضخة مياه المنقف؟ وهل خصص الموقع وسلم للجهة المختصة؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمراسلات الخاصة بهذا الشأن.