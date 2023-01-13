ظهرت الفنانة أصالة في حلقات برنامج اكتشاف المواهب «سعودي آيدول» بإطلالات مختلفة جعلتها تظهر في مرحلة عمرية بعيدة عن سنها أو عمرها الحقيقي، وكشفت عن سبب ذلك، وعلاقتها بطفولتها، وقالت إنها تحب الأشياء التي بها نوع من أنواع الطفولة، مثل مشابك الشعر (التوك) وغيرها من الأشياء، لافتة إلى أنها تقوم بشراء هذه الأشياء مع الفساتين التي تحضرها لابنة أخيها أنس.



وتابعت أصالة، خلال لقائها في برنامج «mbc trending»: «بحب الأشياء اللي فيها نوع من الطفولة، فأنا عندي عقدة طفولة، وأنا متمسكة بأشياء ليس لها علاقة بالنسوان».



وردا على سؤال هل لديها تعلق بلعبة أو دمية معينة من طفولتها؟ أجابت: «وأنا طفلة ما كان عندي ألعاب، كنت ألعب بالمزيكا وكل الوقت اللي ما فيه دراسة مخصص للغناء».