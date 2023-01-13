اختارت الفنانة حنان مطاوع المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان المقبل، بعمل جديد يحمل عنوان «زرع شيطاني»، إضافة الى مشاركتها في بطولة جماعية لمسلسل «سر السلطان» الذي يمثل أول عودة للمخرج خالد يوسف للفن المصري بعد سنوات من الغياب، ويشارك فيه أكثر من 60 نجما ونجمة من أغلب الدول العربية، وكان من المقرر أن تبدأ حنان تصوير «زرع شيطاني» مطلع فبراير المقبل، حتى تحصل على فرصة استكمال تصوير «سر السلطان»، ولكن هناك محاولات، بحسب موقع «سيدتي نت»، لبدء التصوير خلال هذه الفترة، بشرط انتهاء التفاوض مع بقية نجوم العمل، ومن بينهم عبدالعزيز مخيون، هبة عبدالغني، عابد عناني، وحسني شتا.