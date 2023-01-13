دلال العياف



ما بين استوديوهات الرياض ودبي والقاهرة، أنهى الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان تسجيل وتنفيذ أغنيته الجديدة «دايم أسأل» الذي يتعاون في كلماتها مع الشاعر عاصم أبوعاطف، والملحن عبدالله آل سهل، الذي قام بعملية التوزيع الموسيقي أيضا، ليقوم م.الصوت جاسم محمد بعملية المكس والماستر.



وقد عرض الشعلان أغنية «دايم أسأل» من خلال فيديو ممنتج تضمن بعض المشاهد المصورة، من إنتاج «تيونز آرابيا» وإشراف المنتج حسن طالب، على «يوتيوب»، ومن خلال الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، متضمنة كلمات الأغنية التي تتحدث عن حيرة العاشق بالسؤال والتواصل مع محبوبته، حيث يقول في مقدمتها:



دايم أسأل.. دايم أبدا بالكلام



وتجيني حيرة وشك إذا ما يوم يسأل



قالوا اثقل.. بس شسوي في الغرام



حاولت لكن ما عرفت شلون أثقل



وتعتبر أغنية «دايم أسأل» أول أعمال متعب الشعلان المنفردة في العام الجديد، بعد أن قدم في العام الماضي 2022 مجموعة من الأغنيات المنفردة العاطفية والوطنية وحققت عددا كبيرا من المشاهدات في قناة «تيونز آرابيا» الرسمية على «يوتيوب» وعبر جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والمصورة.