عبدالحميد الخطيب



في ليلة من ليالي الطرب الخليجي الأصيل والتي تقام في أجواء شتوية خيالية، يستعد «نبض الكويت» النجم القدير نبيل شعيل لإحياء حفل يوم 17 الجاري في «جلسات ليالي الدرعية» ضمن «موسم الدرعية»، بمشاركة كل من أصيل أبوبكر وفؤاد عبدالواحد، حيث يستمتع الجمهور بصوت النجوم الثلاثة، ومن المتوقع أن يقدم بوشعيل باقة منتقاة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة ليرضي جميع الأذواق.



وكان «نبض الكويت» قد أحيا خلال الفترة القليلة الماضية حفلا جماهيريا حاشدا (كامل العدد) في قاعة «أرينا» بمجمع 360، بمشاركة الفنانة أنغام، ومن إنتاج شركة «ليلة عمر»، وأمتع الحضور بصوته العذب وأغنياته التي أشعلت الحماس مثل «منطقي» و«يا عسل» و«راحت وقالت» و«يبغى السماح» و«ندمان» و«شنو صاير» و«اهدى»، و«اللحظة الوداعية» و«شمسوي مع غيري» و«منساك»، وغيرها.



يذكر أن النجم القدير نبيل شعيل سيقف 28 الجاري على مسرح مدرج خورفكان بالشارقة لإحياء أمسية غنائية مليئة بالأصالة والطرب، ويشاركه فيها الفنان مطرف المطرف، وسيقدم الفنانان باقة من أبرز أعمالهما الغنائية التي رسخت في قلوب معجبيهما.