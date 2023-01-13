

بشرى شعبان

حدّدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المراكز المعتمدة لإجراء اختبارات الذكاء في 7 مراكز حكومية و15 مركزا في جمعية نفع عام ومؤسسات القطاع الخاص. وأكدت الهيئة أن الجهات المخولة بالتوقيع في الهيئة هي وحدة الاختبارات والمقاييس، وفي وزارة التربية إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وفي «الصحة» مركز الصحة النفسية، مستشفى العدان، مركز الأمراض الوراثية، مستشفى الصباح بالإضافة الى كل المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة، ويمكن الاطلاع عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة والتواصل عبر الأرقام المحددة.