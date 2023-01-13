

أسامة دياب



في إطار احتفالات البعثة بذكرى الاستقلال المجيد، دشن سفير جمهورية السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة قرعة مباريات الدورة الرياضية لكرة القدم التي تقيمها السفارة لأبناء الجالية السودانية والتي ستبدأ مبارياتها اليوم.



وأكد السفير عوض الكريم الريح بلة أن إقامة هذه الدورة تأتي في إطار الاحتفاء بإرث الآباء المؤسسين للسودان، لاسيما أن الاستقلال يمثل ذكرى تحرر بلادنا نحو أفق الديموقراطية والوحدة والازدهار الوطني.



وأشار إلى أن البعثة اهتمت بالرياضة لدورها البارز في جمع أبناء الوطن على المحبة والمودة والتسامح والسلام وتجاوز إحن ومرارات الماضي ولبناء سودان خال من التباغض والتناحر تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.



وقد عبر السفير عن شكره وامتنانه لقيادة الكويت الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد لرعايتهما العلاقات السودانية - الكويتية ولاستضافة عدد مقدر من أبناء الجالية السودانية التي تبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي أيضا في إطار احتفالات السفارة والجالية السودانية بذكرى استقلال وتحرير الكويت التي تحل علينا في يوم ختام هذه الدورة في الثالث من فبراير 2023.



يشار إلى أن ثمانية فرق كرة قدم سودانية تشارك في الدورة من مناطق الجهراء، العبدلي، اشبيلية، مدينة الكويت، وعدد من مناطق الكويت المختلفة حضر ممثلوها جميعا وشاركوا في إجراء القرعة والتي كانت محصلتها:



٭ فريق الوطن ضد فريق إشبيلية.



٭ فريق الجهراء ضد فريق الوحدة.



٭ فريق أفريكانو ضد فريق السهم.



٭ فريق العبدلي ضد فريق الاستقلال.



هذا، وستقام المباريات خلال أيام الجمع القادمة 13 و20 و27 الجاري، وستكون المباراة الختامية يوم 3 فبراير المقبل.