الدوحة - فريد عبدالباقي



تمكن فريق السد من تحقيق فوز غال على الريان 2-1، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، حيث سجل الغاني أندريه آيو وأكرم عفيف في الدقيقتين (7 و52) هدفي السد، والفرنسي ستيفن نزونزي في الدقيقة (56) هدف الريان.



ورفع السد بفوزه الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد وله مباراة مؤجلة، رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن، في المقابل مني الريان بهزيمته السابعة مقابل فوز وتعادل، وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير.



وفي مباراة أخرى، حصد الدحيل انتصارا مثيرا على أم صلال 3-1، سجل ثلاثية الدحيل بسام الراوي (81)، والكيني مايكل أولونغا (87 من ركلة جزاء، 4+90)، وسجل هدف أم صلال الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة (43). وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى 20 نقطة، ومني أم صلال بهزيمته الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز العاشر، علما أن لديه مباراة مؤجلة.



وفي مباراة مثيرة، اكتسح نادي قطر نظيره الغرافة بنتيجة 5-0، هو اللقاء الذي شهد تسجيل هاتريك للمهاجم الكونغولي بين مالانغو في الدقائق (25 و59 و80)، بالإضافة إلى الإسباني خافيير مارتينيز والعراقي بشار رسن في الدقيقتين (50 و70). وقد لعب الغرافة بـ9 لاعبين بعد طرد أيوب العلوي وناصر عبدالسلام في الدقيقتين (45 و53). وبذلك حقق نادي قطر انتصاره الرابع هذا الموسم ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الرابع، فيما تراجع الغرافة إلى المركز الخامس وتوقف رصيده عند 12 نقطة.



وقد شاركت أندية الوسط الرياضي- قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري- الأحزان بوفاة نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» سعود المهندي، الذي فجعنا جميعا برحيله، بعد مسيرة طويلة في العمل الرياضي وحضور بارز في مختلف الفعاليات الرياضية المحلية والقارية.