عبدالعزيز الفضلي



وافق ديوان الخدمة المدنية على تكليف مدير إدارة في وزارة التربية لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية بصفة مؤقتة.



جاء ذلك في كتاب أرسله الديوان الى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه: عطفا على كتاب الديوان المؤرخ في 2 يناير الجاري الصادر ردا على كتابكم المؤرخ في 1 ديسمبر الماضي، وذلك فيما انتهى إليه من عدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الإشرافية بمستوى مدير إدارة بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال الوظيفة الإشرافية الشاغرة «مدير عام منطقة تعليمية».



يرجى التفضل بالإحاطة بأن الديوان يثمن جهودكم المخلصة والتعاون المثمر، وهو ما تجلى في إعلان جهتكم في 13 ديسمبر عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية بقطاع التعليم العام وفقا للضوابط والشروط التي سبق وأن أقرها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه 9 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2017 وتضمنها كتاب الديوان المؤرخ في 1 أكتوبر 2017 بشأن ضوابط وأحكام وشروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، حيث إنه ونظرا للظروف العملية الصعبة التي تواجه جهتكم خلال فترة الاختبارات ونهاية الفصل الدراسي الأول، وهو ما يتحتم معه المتابعة والإشراف لضمان سير العمل داخل المرفق بانتظام وباضطراد، وتزامنا مع الإعلان المشار إليه.

لذا، يفيد «الديوان» بالموافقة على تكليف من يقوم بمتابعة العمل خلال الفترة التي تستدعي ذلك وبصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان والتوظيف المشار إليها.