عبدالعزيز الفضلي



أدى طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي أمس اختبار مادة اللغة الانجليزية وسط إجراءات مشددة قامت بها «التربية» بالتعاون مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.



وأكد عدد من الطلبة لـ «الأنباء» سهولة الاختبار، مؤكدين ان الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي و«سهالات».



وقال الطالب محمد خميس ان امتحان اللغة الانجليزية سهل جدا ولم نواجه فيه أي صعوبة، مشيرا إلى انه استطاع الإجابة عن الأسئلة خلال نصف ساعة ومن ثم قام بمراجعة الاجوبة بكل أريحية.



بدوره، بين الطالب محمد علي ان الاختبار ليس صعبا، واللجنة كانت متعاونة معنا، بينما قال الطالب يوسف أيمن ان امتحان «الإنجليزية» ليس في مستوى الطالب، مشيرا إلى ان الإجراءات داخل اللجنة كانت مشددة.



من جانبه، لفت الطالب أحمد عبدالله إلى ان الأمور طيبة والله الحمد.



وأشار زميله الطالب عبدالله إلى ان الوضع داخل اللجنة كان مريحا وهناك تعاون من المراقبين.



وفي ثانوية الإمام مالك، لفت الطالب عبدالوهاب العبدالله من القسم العلمي إلى أن الاختبار كان سهلا جدا، شاكرا تعاون الملاحظين مع الطلبة بتوفير أجواء مريحة وهادئة لأداء الاختبارات، ووافقه الرأي الطالب عبدالله الشرقاوي من القسم العلمي مؤكدا أيضا سهولة الاختبار.



وفي السياق ذاته، أشار الطالب مشعل المشعل من القسم الأدبي إلى أن الاختبار كان سهلا ولم نواجه أي صعوبات.



وقال الطالب محمد عبدالله من القسم الأدبي إن الاختبار جاء سهلا إلا أنه واجهته صعوبة في الجزئية الخاصة بالتعبير.



وعبرت الطالبة سارة الشطي من القسم الأدبي عن ارتياحها لسهولة الاختبار، لافتة إلى أنه كان واضحا ومن المنهج، واتفقت معها زميلتها الطالبة حصة الحداد، واصفة إياه بالاختبار السهل.



ومن القسم العلمي أفادت الطالبة الزينة الغريب بأن أبرز مفاتيح النجاح الدراسة قبل الاختبار وحل اختبارات سابقة من التي يوفرها التوجيه، بينما أشادت زميلاتها الطالبة منار الكندري بتنظيم الإدارة المدرسية وهدوء اللجنة أثناء سير عملية الاختبار.



من جانبه، ذكر رئيس لجنة ثانوية الإمام مالك - بنين ومدير ثانوية جابر العلي - بنين د.عبدالله العجمي أن اللجنة احتوت على 3 لجان رئيسية، واحدة للقسم العلمي بمجموع 96 طالبا، وثانية للقسم الأدبي بمجموع 28، وثالثة لمركز ثانوية خالد السعود الزيد المسائي بـ 128 دارسا.



وأكد العجمي أن اختبار اللغة الإنجليزية كان سلسا وفي متناول الطلبة، مضيفا أن الإدارة المدرسية حريصة على التواصل مع الكونترول العلمي والأدبي لتوصيل أي ملاحظة أو شكوى بالنسبة للاختبارات.



من جهتها، ذكرت نائبة رئيس لجنة الإسراء بنات بمنطقة العاصمة التعليمية انتصار الفهد أن عدد طالبات القسم العلمي 99 والأدبي 38 توزع على لجنتين، لجنة ضمت 35 طالبة ولجنة خاصة لصعوبات التعلم ضمت 3 طالبات.



وبخصوص استعدادات الإدارة المدرسية للاختبار، قالت الفهد: حرصت الإدارة على تهيئة الأجواء المناسبة للطالبات بحيث تم توفير مستلزمات اللجان لتحقيق احتياجات الطلبة على أن تكون اللجان هادئة ومريحة.



وبينت أن أصداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية جيدة جدا، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، مبينة أنه لم ترد أي شكاوى او استفسارات أثناء سير الاختبار، مشيرة إلى عمل استطلاع بين الطلبة لمعرفة مستوى الاختبارات بشكل عام، مبينة أن أغلب الاستطلاعات رصدت ردود أفعال إيجابية ومطمئنة.