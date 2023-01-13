بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عبدالعزيز المطيري عن توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة «كشتة» العيد الوطني مع شركة ايكونيكا لتصميم الديكورات الداخلية بقيمة 147700 دينار.

وقال المطيري في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة إن المشروع وطني ترفيهي لا يهدف الى الربح، وإنما المشاركة في احتفال كل أبناء الكويت بالعيد الوطني ويعكس مشاركة الوزارة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا.

وبين أن المشروع يقام في منطقة الصليبخات بدعم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، على أن يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنظيم هذه الفعالية، والمشروع عبارة عن مسرح لإقامة فعاليات احتفالية وألعاب أطفال ومطاعم وخيام، ومدة تنفيذه شهر واحد، على أن تبدأ فعاليات الاحتفالات بالمشروع من تاريخ 15 فبراير حتى 15 مارس.