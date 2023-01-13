انتخب الجمهوري كيڤن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي إثر مخاض عسير شابته توترات حادة بين الجمهوريين أنفسهم تضعف من موقفهم في وجه الرئيس الديموقراطي جو بايدن، قبل أن تطرأ قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات شغلها بايدن عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك اوباما.

وبعد مشاحنات استمرت أربعة أيام ولم يشهد الكونغرس مثلها في تاريخه، رضخت مجموعة النواب المتشددين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخاب النائب الخمسيني الآتي من كاليفورنيا، بحجة ضعف تأييده لترامب.

غير أن مشاهد الفوضى التي عمت الكونغرس، من صراخ وضوضاء واتهامات متبادلة، تنذر بنقاشات حامية الوطيس خلال السنتين المقبلتين حتى موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي جملة المسائل المزمع طرحها على النقاش في الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأميركي وتمويل الدولة الفيدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.

وبادر الرئيس جو بايدن إلى تهنئة كيڤن مكارثي، متمنيا عليه أن «يحكم على نحو مسؤول ولمصلحة الأميركيين».

«إذلال»

ولم يعد ممكنا لبايدن، بعد فشل الديموقراطيين في السيطرة على مجلسي الكونغرس كما كانت الحال منذ تنصيبه في يناير 2021 رغم حصولهم على غالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسية بسهولة.

وباتت وعوده بقانون فيدرالي يكرس الحق في الإجهاض وحظر للبنادق الهجومية وإصلاح انتخابي واسع لحماية مصالح الأقليات في التصويت، بعيدة المنال.

لكن، مع مجلس شيوخ تحت سيطرة الديموقراطيين، لن يكون أيضا في وسع الجمهوريين المساس بتدابير اعتمدت في عهد بايدن تعهدوا بنسفها.

غير أن الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على مجلس النواب تعهدوا إطلاق سلسلة من التحقيقات في سبل إدارة بايدن لجائحة «كوفيد-19» وقرار الانسحاب من أفغانستان.

واحدث تلك الدعوات جاءت من رئيس مجلس النواب مكارثي نفسه أمس، حيث حض الكونغرس على التحقيق مع الرئيس بعد العثور على مجموعتين من الوثائق السرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، وفي «خزانة مقفلة» في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقا حينما كان نائبا للرئيس باراك أوباما.

وقال مكارثي «على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مائة وثيقة سرية في مقره الفاخر في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

كما قال رئيس مجلس النواب الجديد بعد أدائه اليمين وتنصيبه محل الديموقراطية نانسي بيلوسي «لقد حان الوقت لممارسة رقابة على سياسة الرئيس».

لكن بعد انكشاف الانقسامات التي تهز أسس الحزب الجمهوري، هل سيكون لتحقيقات الجمهوريين الصدى عينه؟

قد تكون مواجهة مجلس نواب معاد له مؤاتية سياسيا لجو بايدن في حال أكد نيته الترشح مرة أخرى في 2024 وهو قرار سيعلنه في مطلع السنة.

ورأى عالم السياسة لاري ساباتو في العرقلة التي سببتها مجموعة من مؤيدي ترامب «إذلالا»، مشيرا إلى أن مكارثي هو أضعف رئيس ينتخب لمجلس النواب منذ الحرب الأهلية الأميركية.

واستغل النواب المؤيدون لترامب الذين يتهمون كيڤن مكارثي بالانصياع لأوامر النظام في واشنطن الأكثرية الضئيلة التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، لفرض شروطهم.

ولم يرضخ هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس النواب.

وظل أربعة نواب يرمون بثقلهم لعرقلة المسار وإطالة التشويق حتى اللحظة الأخيرة، مثيرين حالة من البلبلة في مقر المجلس.

وفي نهاية المطاف، ضبط الوضع على الأرجح بتدخل من ترامب شخصيا. وأقر كيڤن مكارثي خلال مؤتمر صحافي بأن الرئيس السابق أدى دورا حاسما في «انتزاع آخر الأصوات» اللازمة لانتخابه.

ولم يفوت الديموقراطيون هذه الفرصة للتنديد بهيمنة ترامب وأوساطه على الحزب الجمهوري، بعد سنتين بالتمام على الهجوم غير المسبوق على مقر الكونغرس في «الكابيتول» الذي أثار فوضى من نوع آخر في الكونغرس الأميركي.