أثار إعدام محتجين شنقا في إيران وتعليق جثثهم على رافعات خوفا شديدا بدرجة أبعدت فيما يبدو الناس عن الشوارع بعد اضطرابات مناهضة للحكومة على مدى أشهر.

ومن المرجح أن يعزز نجاح الحملة على أسوأ اضطرابات سياسية منذ سنوات رأي حكام إيران أن قمع المعارضة هو السبيل للحفاظ على السلطة.

غير أن محللين وخبراء تحدثوا إلى وكالة «رويترز» قالوا إن ذلك لن يدوم طويلا على الأرجح، ويرون أن لجوء الدولة إلى العنف الدامي سيدفع المعارضة إلى العمل السري بينما يعمق الغضب الذي يشعر به الإيرانيون العاديون تجاه المؤسسة الدينية التي تحكمهم منذ أربعة عقود.

وفي إشارة إلى حملة القمع وعمليات الإعدام، قال سعيد جولكار من جامعة تنيسي «نجح ذلك نسبيا، إذ انخفض عدد الناس في الشوارع».

وأضاف جولكار «لكنه أثار استياء شديدا بين الإيرانيين».

من جهته، قال هادي قائمي المدير التنفيذي لحملة حقوق الإنسان في إيران إن المؤسسة الدينية تركز بالأساس على ترهيب الناس وإخضاعهم بأي وسيلة.

وأضاف «اتخذت الاحتجاجات شكلا مختلفا لكنها لم تنته. فالناس إما في السجن أو اتجهوا للعمل السري لأنهم مصممون على إيجاد طريقة لمواصلة النضال».

وأصدرت إيران العشرات من أحكام الإعدام لترهيب الإيرانيين الغاضبين من مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما).

وأطلقت وفاتها، في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر 2022، العنان لغضب مجتمعي مكبوت منذ سنوات بسبب قضايا تتراوح بين التردي الاقتصادي والتمييز ضد الأقليات العرقية وتشديد الضوابط الاجتماعية والسياسية.

وقالت السلطة القضائية إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص أعدموا شنقا منذ بدء المظاهرات، منهم اثنان من المتظاهرين يوم السبت الماضي بزعم قتل أحد أفراد ميليشيا «الباسيج» التابعة للحرس الثوري.

وتعكس هذه التحركات ما يقول خبراء إنه نهج ثابت للقيادة تجاه الحكم منذ ثورة عام 1979 التي أتت بها إلى السلطة، وهو الاستعداد لاستخدام كل ما هو مطلوب لانهاء المعارضة.

لاتزال الاحتجاجات، التي تباطأت إلى حد بعيد منذ بدء عمليات الإعدام شنقا، في ذروتها في مناطق معينة وتقتصر حاليا في الغالب على تلك المناطق.

غير أن محللين قالوا إن الروح الثورية التي نجحت في ترسيخ جذورها في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات على مدى شهور ربما تظل جذوتها مشتعلة رغم القمع، لأسباب ليس أقلها أن مظالم المحتجين لاتزال دون معالجة.

ومع تردي الوضع الاقتصادي، والذي يعود في جانب كبير منه إلى العقوبات الأميركية بسبب أنشطة إيران النووية، بات الكثير من الإيرانيين يئنون تحت وطأة التضخم المتسارع والبطالة المتزايدة.

فقد ارتفع التضخم إلى أكثر من 50%، وهو أعلى مستوى منذ عقود. ولاتزال البطالة بين الشبان مرتفعة مع وقوع أكثر من 50% من الإيرانيين تحت خط الفقر، وفقا لتقارير مركز الإحصاء الإيراني.

وقال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أليكس فاتانكا، إن طهران تعتمد على القمع والعنف سبيلا للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف «قد ينجح هذا على المدى القصير لكن ليس على المدى الطويل»، مشيرا إلى أسباب مثل تدهور اقتصاد إيران وجرأة شبابها الذين يريدون «تغييرا سياسيا كبيرا، وسوف يناضلون من أجله».

ولا توجد مؤشرات على أن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أو غيره من الزعماء يحاولون طرح سياسات جديدة لمحاولة إرضاء الناس. بل يبدو بدلا من ذلك أن اهتمامهم ينصب على الأمن.

ويرى محللون أنه من الواضح أن القيادة الدينية قلقة من أن ممارسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين قد تجعلها تبدو ضعيفة بين أنصارها السياسيين وشبه العسكريين، وخصوصا في منظمات مثل الباسيج، التي كان لها دور فعال في مواجهة الاضطرابات العفوية التي تفتقر إلى قيادة.

وقد لمح المرشد الأعلى علي خامنئي مؤخرا إلى أن الدولة ليس لديها نية لتخفيف حملتها، قائلا في خطاب تلفزيوني إن الذين «أضرموا النار في الأماكن العامة خونة بلا شك» ويجب على السلطات ان تعاملهم بشكل جاد.