القاهرة - خلود أبوالمجد

حضر الفنان أحمد داود برفقة مخرج ومنتج فيلمه «يوم 13» وائل عبدالله إطلاق الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يعرض بتقنية 3D في السينمات، ليكون أول إعلان 3D لفيلم عربي، كما يعد أول فيلم مصري يعرض بتلك التقنية في مصر والشرق الأوسط.

وتدور قصة العمل حول شخصية «عز الدين» الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، لكنه يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.

ويشارك داود في بطولة الفيلم النجوم: دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، جومانا مراد، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما ينتظر أحمد داود تصوير مشاهده في فيلم «هيصة» والذي يتصدر بطولته وينتظر إطلاقه خلال العام الجديد، ويقوم خلال أحداث الفيلم بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر «هيصة» اختلافا عن نوعية الأفلام التي قدمها داود مسبقا، وهو من إخراج عثمان أبولبن.