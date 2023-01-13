كشف الفنان أحمد سعد، عن سعادته الشديدة، لترشيحه لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، ضمن جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، والتي من المقرر إقامة حفل توزيع جوائزها من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، بالعاصمة السنغالية (داكار)، وطالب جمهوره بالتصويت له لضمان الفوز بالجائزة.

ونشر سعد البوستر الرسمي لترشيحه للجائزة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق: «سعيد إني أمثل مصر في هذا المهرجان الأفريقي الكبير، محتاج دعوتكم وأصواتكم».

وسبق أن أعلن الفنان أمير عيد ترشيح أغنيته «أنا نجم» لجائزة أفضل أغنية «روك» في أفريقيا المقدمة من Afrima، ونشر صورة من ترشيحه لجائزة أفضل مغني روك في أفريقيا، وطالب الجمهور بالتصويت له، وذلك من خلال الحاسب الشخصي لفرقة كاريوكي، وعلق: «تم ترشيحي لجائزة أفضل مغني روك في افريقيا، لينك التصويت في البايو».

وتعد جوائز الموسيقى الأفريقية أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء، وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو، وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.