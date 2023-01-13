استطلعت الفنانة نجوى كرم آراء متابعيها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، عن بدايات وأجواء العام الجديد، وحرصت على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، من خلال جعل أيامهم وأوقاتهم مضيئة دائما ومشرقة مثل الشمس، خاصة أن فصل الشتاء الحالي تكون الشمس في معظم أوقاته غائبة، ويسيطر على الأجواء الأمطار والغيوم التي تحجب رؤيتها.

وشاركت نجوى كرم متابعيها، مجموعة صور، ظهرت من خلالها بإطلالة شتوية مميزة، وأرفقت بها تعليق، جاء كتالي: «كيف هي السنة الجديدة للجميع؟.. دعونا نجعل هذا الشتاء مشمسا».

على جانب آخر، شاركت نجوى كرم في حفل «تريو نايت» ليلة رأس السنة، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث شارك في تلك الحفل نحو 12 فنانا من نجوم الطرب العربي.

وطرحت نجوى خلال العام الماضي أغنية «حلوة الدنيي»، واللافت في الكليب أنه تم تصويره بكاميرا هاتف محمول، إلى جانب تميزه بأجواء مبهجة تماشت مع فصل الصيف، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.