استنكر الفنان الأردني منذر رياحنة الهجوم ضد فيلمه الجديد «الحارة»، بحجة استخدام الألفاظ النابية خلال الأحداث، وقال رياحنة في اتصال مصور على فضائية «العربية»: «الجدل يثار عندما تقدم الحقيقة، لكننا أصبحنا نقدم أشياء لا تشبهنا، الفن لا يشترط أن يكون مرآة للمجتمع، ولكن من الممكن تقديم حدوتة إنسانية تمس أحاسيس الإنسان، أو حالة فنية متنوعة ومختلفة».

وأضاف: «نحن لا نعيش في المدينة النبيلة، لأن العالم أجمع يستمع إلى هذه الألفاظ، ومن المستحيل أن أكون في بيئة تسمع فيها هذه الألفاظ في كل مكان، وأخاف أن أقدمها في العمل لأن الجمهور حينها لن يصدقني، ومن لا يعجبه فلا يحضر الفيلم، لقد قدمت مسلسلا وفيه مشهد زوجتي تحتضنني خلاله وأنا مريض، قالوا إن المشهد خادش للحياء، وكأن الموضوع ليس نقداً بقدر ما أنه تصيد بالماء العكر، فقط من دون معرفة».

وتدور أحداث فيلم «الحارة» في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق العاصمة الأردنية (عمّان)، حيث يفعل شاب مخادع المستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خطط لها.

الفيلم من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة: منذر رياحنة، نادرة عمران، عماد عزمي، بركة رحماني، ميساء عبدالهادي، نديم ريماوي وإبراهيم نوابنة.