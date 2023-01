لم يبتكر العلماء حتى الآن مشروبًا أو ما يمكن وصفه بـ"أكسير إنقاص الوزن" أو لحرق الدهون، إلا أن هناك مشروبات أفضل والتي لا تساهم في زيادة حجم البطن، بل إنها يمكن أن تساعد في إذابة الدهون بشكل أسرع من خلال زيادة التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، وفقًا لما نشره موقع Eat This Not That.

تقول اختصاصية التغذية الدكتورة راشيل دايكمان إن تناول المشروبات التالية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسهولة:

1. عصير مخفوق

يمكن لإشباع الرغبة في تناول الحلوى مع تجنب السكر المضاف الزائد أن يتم تناول عصير مخفوق. ينصح الخبراء بتناول العصير المخفوق المصنوع منزليًا والذي يمكن أن يحتوي على الفواكه أو الخضراوات المفضلة أو زبدة الجوز أو حليب الجوز أو حليب الألبان. يمنح تناول مشروب المخفوق ميزة القدرة على التحكم في مكوناته وخفض استهلاك السكر المضاف إلى جانب إشباع الرغبة في تناول الحلويات عند طريق المذاق الحلو للفاكهة.

2. شرب الماء

وبحسب اختصاصية التغذية سوزان بورمان يمكن أن يساهم تناول "المشروبات المحلاة بالسكر كثيفة السعرات الحرارية في ارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون البطن، [لكن] لا يمكن قول العكس تمامًا، أي أن هناك شيئا يمكن شربه سيساعد على تقليل دهون البطن". وتؤكد الدكتورة بورمان أن الماء من "المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، والتي تقلل بشكل عام، من إجمالي السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، بما يعني أنه يتم فقد الدهون الحشوية، بالإضافة إلى الدهون الأخرى المتراكمة في الجسم".

3. شاي أخضر

تشير الدكتورة دايكمان إلى أنه من بين المشروبات المريحة والمنشطة والتي تساعد في إذابة دهون البطن، تشمل الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة - وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا. أظهرت دراسة نشرت في دورية Functional Foods أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر، الغني بمادة الكاتيكين والكافيين، فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدى 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة التحكم.

4. شاي أسود غير محلى

يعتبر الشاي الأسود، الغني بالفلافونويد الطبيعي، أحد البدائل الجيدة للشاي الأخضر الذي يشوب مذاقه بعض المرارة. يؤكد الخبراء أن الشاي الأسود غير المُحلى هو مشروب صحي للقلب لأنه يساعد في خفض ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد نفسها يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا في تقليل دهون البطن.

5. قهوة

ثبت أن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة فعال في قمع الشهية لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية. وتوضح بعض الأبحاث، بحسب دكتورة دايكمان، أن "الكافيين يحفز توليد الحرارة، وهو ما يدفع أجسامنا بشكل أساسي إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة".