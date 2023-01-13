التزم الأمير ويليام الصمت عندما تجاهل مراسلًا سأل عما إذا كانت لديه فرصة لقراءة السيرة الذاتية لهاري "سبير"، خلال أول مشاركة ملكية له منذ إصدار الكتاب.

كان أمير وأميرة ويلز في ميرسيسايد في زيارة لمؤسسة "Open Door Charity" عندما سأل أحد الصحافيين: "هل سنحت لك الفرصة لقراءة كتاب أخيك؟" تجاهل ويليام السؤال، مما دفع الصحافي إلى طرح السؤال مرة أخرى: "هل سنحت لك الفرصة لقراءة كتاب أخيك مرة أخرى صاحب السمو الملكي؟" واصل ويليام وكيت وهما يبتسمان السير بالقرب من المراسل دون الإجابة عن سؤاله.

وعلى الرغم من أن ويليام لم يعلق علنًا على المذكرات، فإن المطلعين على شؤون العائلة المالكة زعموا أنه "يشعر بالذهول والدمار" بسبب ما كتبه هاري في الكتاب و"لا يمكن أن يغفر".

وظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علناً، الخميس، لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت جدلاً، وزاروا جمعيات خيرية ومستشفى، بينما استمروا في الاضطلاع بواجباتهم الملكية.

الكتاب الذي صدر بعنوان "الاحتياطي" يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت منه مقاطع في وسائل إعلام حول العالم.

في الكتاب يتذكر هاري (38 عاماً) حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور "الاحتياطي" الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.

ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار بينغوين راندوم هاوس للنشر، الأربعاء، أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.

وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المبيعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.