أعلنت الشرطة المجرية الجمعة مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم للطعن بسكين من قبل مسلح في العاصمة «بودابست».

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة تفيد بأن أحد الأشخاص يحاول اقتحام شقة مجاورة في العاصمة «بودابست»، وعندما حاول أفراد الشرطة اعتقاله، طعنهم الرجل وفر إلى الشارع، مشيرة إلى أن أحد أفرادها قام بإطلاق النار على المسلح في قدمه.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال المسلح ونقله إلى أحد المستشفيات مع أفراد الشرطة المصابين، مشيرة إلى أن أحد أفرادها الذي يبلغ من العمر 29 عاما توفي في المستشفى متأثرا بإصابته.