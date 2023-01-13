تواصلت التظاهرات وعمليات قطع الطرق في البيرو وأغلق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير «في إجراء احترازي»، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة نوعا ما.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن سقوط 42 قتيلا على الأقل منذ بداية الأزمة قبل شهر، بينهم شرطي أحرقه الحشد حيا. كما أصيب مئات بجروح.

وتحت شعار «لا ضحايا آخرين، تسقط الديكتاتورية المدنية والعسكرية العنصرية والطبقية»، نظم آلاف المتظاهرين مسيرة سلمية في وسط ليما بدعوة من تكتل من الجمعيات الاجتماعية والنقابات والأحزاب اليسارية.

وقالت المتظاهرة روزاريو ابانتو (59 عاما) لوكالة فرانس برس «نتظاهر بسبب جرائم القتل وبسبب مذبحة إخوتنا الفلاحين في (منطقة) بونو. نطالب باستقالة دينا بولوارتي لانها حكومة مغتصبة».

وقال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا أمس إن بولوارتي لن تستقيل، مشيرا إلى المتطلبات الدستورية اللازمة و«ليس لأنها لا تريد ذلك». وأضاف «ترك الرئاسة سيفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى خطيرة للغاية وإساءة الحكم».

وتواصلت التظاهرات امس في عشر من المناطق الـ25 في البيرو بما في ذلك مدن تاكنا وموكويغوا وبونو وكوسكو وأبانكاي وأبوريماك وأريكويبا ومادري دي ديوس وهوانكافيليكا، في جنوب وشرق البلاد، وكذلك في سان مارتن في الشمال.

وقالت السلطات إن العديد من الطرق مسدودة في هذه المناطق.

في كوسكو العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا والوجهة السياحية المهمة في البيرو، رشق متظاهرون فندقا من سلسلة ماريوت بالحجارة خلال تجمع ليلي.

وتصدت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لمحاولة لاقتحام المطار. لكن خوفا من أن تتكرر علقت وزارة النقل العمليات الجوية «وقائيا» و«لأجل غير مسمى».

وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها المطار منذ بدء حركة الاحتجاج في أوائل ديسمبر ضد الرئيس الجديد بعد إقالة البرلمان الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيلو. وفي ديسمبر علقت العمليات في مطار كوسكو لخمسة أيام.

وقالت شركة السكك الحديدية في بيان إن خط القطار بين كوسكو وموقع ماتشو بيتشو علق حتى إشعار آخر لضمان سلامة الركاب والموظفين.

وعلى اثر الاحتجاجات، أعلن وزير العمل البيروفي إدواردو جارسيا، استقالته من منصبه.

وطالب جارسيا - حسبما ذكرت قناة «سي إن إن» الأميركية الجمعة - الرئيسة البيروفية دينا بولوارت، بالاعتذار عن مقتل متظاهرين، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.