رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية الفائدة كما كان متوقعًا، وذلك لضمان استقرار الأسعار لأن التضخم لا يزال مرتفعًا، ومن المتوقع أن يكون أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة.

وقرر البنك المركزي الجمعة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008، بما يتوافق مع التوقعات.

وذكر البنك في بيانه أنه عند اتخاذ قرار بمزيد من التشييد فإنه سيأخذ في الاعتبار وتيرة التضخم والمخاطر الهبوطية على الاقتصاد والاستقرار المالي.

ورفض محافظ البنك "ري تشانغ يونغ" في مؤتمره الصحفي استبعاد إمكانية زيادة الفائدة مرة أخرى، مع الإشارة إلى احتمالية انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2022، وسط تباطؤ عالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.