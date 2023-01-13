أعلنت روسيا السيطرة الكاملة على بلدة سوليدار شرق أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها الجمعة إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على البلدة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف. وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير

وقالت أوكرانيا في وقت سابق الجمعة إن قواتها لاتزال صامدة في سوليدار بعد ليلة «محمومة» من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.