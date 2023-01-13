تضيق الحكومة البرازيلية الطوق حول المشاركين والمنظمين والممولين لأعمال الشغب التي وقعت الأحد في برازيليا ودفعت الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى «إعادة تنظيم عميقة» لأمنه في القصر الرئاسي.

وقال الرئيس البرازيلي اليساري خلال مأدبة الفطور الأولى مع الصحافيين منذ تنصيبه في الأول من يناير «أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو فتحت ليتمكن الناس من الدخول لأنه لم يتم خلع أي باب».

وأضاف لولا أن «هذا يعني أن أحدهم سهل دخولهم إلى هنا»، متسائلا «كيف يمكن أن يكون هناك شخص أمام باب مكتبي قد يطلق النار علي؟».

وواصلت السلطات تضييق الخناق على المحتجين، إذ تم التعرف على عدد كبير من مثيري الشغب عبر كاميرات مراقبة أو صور نشرتها صحف أو صور سيلفي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن أولوية السلطات باتت الآن معاقبة الشبكات التي عملت وراء الكواليس لتمويل التمرد وتنظيمه.

وطلب مكتب المدعي العام الفدرالي الذي يدافع عن مصالح الدولة من قضاء برازيليا تجميد مبالغ بقيمة 6.5 ملايين ريال (حوالى 1.2 مليون يورو) لـ 52 شخصا وسبع شركات متهمة كلها بتمويل نقل مثيري الشغب في 100حافلة من جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن عددا كبيرا من الممولين المفترضين مرتبطون بالقطاع الزراعي التجاري الذي يشكل مصدر الدعم لبولسونارو.

وأصيب التراث الوطني بأضرار جسيمة ونهبت مكاتب ودمرت أعمال فنية.

وفي مجلسي البرلمان وحدهما تقدر قيمة هذه الأضرار بأكثر من مليون يورو، حسب تقديرات أولية أعلنتها الحكومة.

وفي واشنطن، دعا نواب ديموقراطيون أميركيون الرئيس جو بايدن إلى إلغاء تأشيرة بولسونارو الموجود في فلوريدا، مؤكدين أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون ملاذا لأي شخص متورط في الاضطرابات ضد الحكومة المنتخبة مؤخرا في البرازيل.

وكتب هؤلاء المشرعون الديموقراطيون الـ 41، في خطاب مفتوح إلى بايدن «ندرك التأثير المباشر - الفوري والطويل الأمد - لتخريب مسؤولين حكوميين الأعراف الديموقراطية ونشرهم معلومات مضللة وإثارتهم لتطرف عنيف».

وأضافوا «يجب ألا نسمح لبولسونارو أو أي مسؤول برازيلي سابق آخر باللجوء إلى الولايات المتحدة هربا من القضاء بسبب أي جريمة محتملة ارتكبوها خلال ولايتهم».

كما دعوا الإدارة الأميركية إلى «التعاون الكامل مع أي تحقيق تجريه الحكومة البرازيلية، إذا طلب منا ذلك» والتحقق من الوضع القانوني للرئيس البرازيلي السابق الذي وصل إلى الأراضي الأميركية بصفته رئيس دولة ولم يعد كذلك.

ودعوا وزارة العدل الأميركية إلى التحقيق في أي «دعم أو تمويل» محتملين مصدرهما الأراضي الأميركية لجرائم العنف التي وقعت في 8 يناير، في إشارة إلى عمليات اقتحام ونهب في ذلك اليوم لثلاثة مقار للسلطة البرازيلية أقدم عليها مناصرون لبولسونارو.

وردا على سؤال، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب من البرازيل بشأن بولسونارو، لكنها ستعالج «سريعا» أي طلب من هذا القبيل.