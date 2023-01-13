أظهر استطلاع للبنك المركزي الفرنسي أن الاقتصاد الفرنسي استمر في النمو في نهاية عام 2022، وسوف يتجنب الانكماش خلال الأسابيع الأولى من العام على الرغم من الصعوبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع الشهري الذي ضم 8500 شركة، أظهر تقدم النشاط الاقتصادي بنسبة أكبر من المتوقع في القطاعات الأساسية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام نحو 1ر0%. وبالنسبة لشهر كانون الثاني/يناير الجاري، يتوقع مديرو الشركات استمرار نمو قطاعي الصناعة والخدمات، واستقرار قطاع البناء".

وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيليروي دي جالو في حوار مع إذاعة " كلاسيك" إن "النشاط في فرنسا يقاوم بصورة أفضل من المتوقع". وأضاف" إنه يتباطأ. لقد سجلنا نموا إيجابيا طفيفا. ولكن إجمالا، هو يقاوم".

وأوضح أن فرنسا سوف تتجنب " الهبوط القوي" أو الركود الشديد، وهو ما كان يخشى حدوثه في أيلول/سبتمبر الماضي.