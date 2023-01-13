كشفت شركة "آبل"، عملاق صناعة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، أن المطورين على متجر التطبيقات الخاص بها (App Store) حققوا إيرادات أكثر من 320 مليار دولار منذ إطلاق المنصة عام 2008.

وأوضحت "آبل" أن عددًا أكبر من الأشخاص زاروا متجر التطبيقات في العام المنصرم أكثر من أي وقت مضى لاكتشاف وتنزيل التطبيقات والألعاب الأكثر إبداعًا وتطورًا في العالم في بيئة آمنة وموثوقة.

وأشارت إلى أن متجر تطبيقات آبل (App Store) يضم المطورين من جميع الأحجام، من المبدعين الفرديين الناشئين إلى الفرق الدولية الكبيرة، مع أكثر من 650 مليون زائر عبر 175 منطقة كل أسبوع.

وحقق المطورون الذين يبيعون السلع والخدمات الرقمية على متجر تطبيقات آبل (App Store) أكثر من 320 مليار دولار منذ إطلاق المنصة عام 2008، مسجلين عامًا آخر من الأرباح القياسية. ويمثل هذا الرقم الكبير جزءًا بسيطًا فقط من التجارة الإجمالية التي يسهلها النظام البيئي للتطبيق.