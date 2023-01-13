حذر البنك الدولي، من أن أي صدمات معاكسة للاقتصاد العالمي في عام 2023 قد تؤدي إلى ركود.

وأفاد البنك الدولي - في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نصف السنوي - بأن وسط ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، فإن الاقتصاد العالمي في حالة محفوفة بالمخاطر مع اقتراب العام الجديد.

وقال التقرير: "تباطأ النمو العالمي إلى درجة أن الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الانزلاق إلى الركود .. بعد ثلاث سنوات فقط من الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020".

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام، متوقعًا أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 1.7% فقط في عام 2023. وفي تقرير يونيو الماضي، توقعت المؤسسة المالية الدولية معدل نمو 3%.

وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا والصين انخفاضًا في توقعات النمو الفردية أيضًا. وتوقع البنك الدولي أن تواجه الولايات المتحدة معدل نمو 0.5% في عام 2023، بينما سينخفض النمو في أوروبا إلى 0%، وينخفض معدل النمو في الصين 0.9 نقطة مئوية إلى 4.3%.